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BBC

محكمة روسية تمدد حبس مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية

07:47 م الثلاثاء 23 مايو 2023
محكمة روسية تمدد حبس مراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية

الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش

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وكالات

مدّدت محكمة ليفورتوفسكي الجزئية في موسكو، الثلاثاء، فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة للصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، مراسل صحيفة وول ستريت جونال، لمدة ثلاثة أشهر حتى 30 أغسطس، حسبما نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية الحكومية عن المحكمة.

وقالت المحكمة، بحسب وسائل إعلام رسمية، إن "المحكمة وافقت على طلب المحقق بتمديد فترة التحفظ في شكل اعتقال حتى 30 أغسطس".

مثُل غيرشكوفيتش، الذي صنفته وزارة الخارجية الأمريكية على أنه محتجز ظلمًا، أمام المحكمة في أبريل للمطالبة بتغيير وضع احتجازه السابق للمحاكمة قيد الإقامة الجبرية بدلاً من السجن. تم رفض هذا الاستئناف، وهو محتجز في سجن ليفورتوفو سيئ السمعة في موسكو.

في نهاية مارس، اعتقلت السلطات الروسية غيرشكوفيتش، واتهمته بالتجسس.

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