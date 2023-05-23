إيران تعين سفيرا لها في السعودية

طهران - (د ب أ)

قامت إيران بتعيين سفير لها في السعودية، في إطار التقارب بين البلدين بعد أعوام من التنافس، بحسب ما ورد على وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "شرق" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يبدأ الدبلوماسي علي رضا عنايتي، عمله في العاصمة السعودية في المستقبل. وكان عنايتي عمل مؤخرا في وزارة الخارجية الإيرانية، كمدير عام لمنطقة الخليج.

ومن المتوقع الآن أن تبدأ سفارتا البلدين، في العمل قريبا.

ويشار إلى أن الخطوة هي الأولى نحو استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بعد سبعة أعوام من انقطاع العلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما شهد تنافس البلدين على النفوذ السياسي والعسكري في المنطقة.