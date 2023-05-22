شولتس ينتقد بشدة قيام متظاهرين من "الجيل الأخير" بلصق أنفسهم بالطريق

كلاينماخنوف(ألمانيا) - (د ب أ):

انتقد المستشار الألماني أولاف شولتس بشدة قيام أشخاص خلال مظاهرات المناخ التابعة لحركة "الجيل الأخير" بلصق أنفسهم.

وخلال زيارة لمدرسة بمدينة كلاينماخنوف بولاية براندنبورج شرقي ألمانيا، قال شولتس اليوم الاثنين:"أرى أن من قبيل الجنون الكامل أن يلصق المرء نفسه بأي شكل بصورة أو بالطريق".

وأعرب السياسي الاشتراكي الديمقراطي عن اعتقاده بأن هذا التصرف لن يسهم في أن يغير المرء رأيه بل إنه يثير غضب الجميع في المقام الأول، وقال:" لا أعتقد أن هذا تصرف سيساعد".

وزار شولتس مدرسة ايجنهرد بمناسبة يوم المشروع في الاتحاد الأوروبي وتلقى أسئلة من التلاميذ.

يُذكر أن حركة "الجيل الأخير" تقوم بشكل منتظم باعتصامات وحركات في متاحف من أجل لفت الانتباه إلى تداعيات التغير المناخي. وكثيرا ما يقوم أعضاء الحركة بلصق أنفسهم في الطرق.

كانت السلطات الألمانية ألقت القبض مؤقتا على ناشطين اثنين من الحركة أمام المحكمة الدستورية الاتحادية في مدينة كارلسروه قبل ظهر اليوم.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم إلقاء القبض على شخص يضع على وجهه قناعا بصورة المستشار أولاف شولتس، ويحمل في يديه مطرقة حفر كهربائية وكان يجري في الساحة التابعة للمحكمة ومنعته الشرطة الاتحادية من العبث بحجر مكتوب عليه عبارة "المحكمة الدستورية الاتحادية". وأضاف أن الشخص الآخر كان يرتدي سترة تحذير ويحمل معه مادة صمغية، وتم القبض عليه لفترة مؤقتة.