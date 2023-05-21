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BBC

أم هجرت رضيعتها في "كيس بلاستيك".. كيف حلّت الشرطة اللغز بعد 4 سنوات؟

03:35 م الأحد 21 مايو 2023
أم هجرت رضيعتها في "كيس بلاستيك".. كيف حلّت الشرطة اللغز بعد 4 سنوات؟

الشرطة الأمريكية أرشيفية

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(وكالات):

كشفت شرطة ولاية جورجيا الأمريكية لغز واقعة، عمرها 4 سنوات، بإعلانها اعتقال والدة طفلة حديثة الولادة كانت قد وضعتها في حقيبة بلاستيكية وتركتها في غابة بمقاطعة فورسيث.

وحددت الشرطة الأم على أنها كريمة جيواني، البالغة من العمر 40 عامًا. وتواجه جيواني تهمًا متعددة، بما في ذلك محاولة ارتكاب جريمة قتل، والقسوة على الأطفال من الدرجة الأولى، والتخلي المتهور، وتهم أخرى، بحسب "سي إن إن".

وقالت السلطات إنها تمكنت من استخدام أدلة الحمض النووي للتعرف على والد الطفلة قبل 10 أشهر. ويذكر أن جيواني أنجبت الطفلة في سيارتها التي قادتها لفترة طويلة قبل أن تتخلى عنها.

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أم هجرت رضيعتها شرطة ولاية جورجيا الأمريكية اعتقال والدة طفلة حديثة الولادة

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