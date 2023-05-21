أم هجرت رضيعتها في "كيس بلاستيك".. كيف حلّت الشرطة اللغز بعد 4 سنوات؟

(وكالات):

كشفت شرطة ولاية جورجيا الأمريكية لغز واقعة، عمرها 4 سنوات، بإعلانها اعتقال والدة طفلة حديثة الولادة كانت قد وضعتها في حقيبة بلاستيكية وتركتها في غابة بمقاطعة فورسيث.

وحددت الشرطة الأم على أنها كريمة جيواني، البالغة من العمر 40 عامًا. وتواجه جيواني تهمًا متعددة، بما في ذلك محاولة ارتكاب جريمة قتل، والقسوة على الأطفال من الدرجة الأولى، والتخلي المتهور، وتهم أخرى، بحسب "سي إن إن".

وقالت السلطات إنها تمكنت من استخدام أدلة الحمض النووي للتعرف على والد الطفلة قبل 10 أشهر. ويذكر أن جيواني أنجبت الطفلة في سيارتها التي قادتها لفترة طويلة قبل أن تتخلى عنها.