ولي العهد السعودي يؤكد لـ"زيلينسكي" دعم حل الأزمة الأوكرانية-الروسية سياسيا

جدة - (د ب أ):

أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال استقباله في جدة اليوم الجمعة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، دعم المملكة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية) سياسيا.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم أن ولي العهد السعودي والرئيس الأوكراني استعرضا " خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

من جهته نوه رئيس أوكرانيا "بالدور المحوري للمملكة في منطقة الشرق الأوسط والعالم".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شدد في كلمته في وقت سابق اليوم الجمعة خلال ترؤس القمة العربية في جدة على أهمية حل الأزمة في أوكرانيا سلميا.

وأضاف: "نجدد تأكيد موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة الأزمة في أوكرانيا، وعدم تدهور الأوضاع الإنسانية، واستعداد المملكة للاستمرار في بذل جهود الوساطة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا".

يأتي ذلك فيما ثمن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال كلمته كضيف شرف باجتماع القمة العربية، الوساطة السعودية للإفراج عن الأسرى.

وقال زيلينسكي إن ما يحدث في بلاده حرب وليس مجرد نزاع، وإن بلاده لم تختر الحرب ولم تنخرط في أي أعمال عدائية في أراضي دول أخرى.

وكان زيلينسكي، الذي يقوم بأول زيارة للمنطقة منذ بدء الحرب في أوكرانيا، ، قد كتب في حسابه على تليجرام "سأتحدث خلال قمة الجامعة العربية. سألتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وسأعقد اجتماعات ثنائية أخرى".

وقال إن أولوياته في الزيارة ستكون "تقديم صيغتنا للسلام والتي يجب أن يشمل تنفيذها أكبر عدد ممكن من الدول".

وأضاف "أولوية أخرى هي حماية مسلمي أوكرانيا" في منطقة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.

وتابع "القرم كانت أول من عانى من الاحتلال الروسي، ومعظم الذين يواجهون القمع في القرم المحتلة مسلمون".

يذكر أن الرياض عرضت عدة مرات التوسط لحل الأزمة الروسية الأوكرانية.