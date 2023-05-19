زلزال بقوة 7.7 يضرب جزر جنوب المحيط الهادئ

ولنجتون- (د ب أ)

ضرب زلزال قوي، اليوم الجمعة، أرخبيل جزر لويالتي، وهي جزء من إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي في جنوبي المحيط الهادئ.

وبلغت قوة الزلزال 7.7 درجة على مقياس ريختر، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت الهيئة إن أنظمة الإنذار المبكر من تسونامي أرسلت تنبيهات لجزر أخرى في المحيط الهادئ مثل فانواتو وكاليدونيا الجديدة وفيجي.

وتدرس السلطات النيوزيلندية ما إذا كان الزلزال يمكن أن يتسبب في خطر تسونامي على البلاد، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الاسترالي، إنه تم رصد موجة مد عالية "تسونامي"، في كاليدونيا الجديدة.

وأشار المكتب، أيضا إلى إنه تم إصدار تحذير بحري لجزيرة "لورد هاو" الأسترالية.

وأصدرت الوكالة الوطنية، لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا، تحذيرا من "تسونامي" في أعقاب الزلزال.

وقالت الوكالة "نتوقع أن تشهد المناطق الساحلية في نيوزيلندا، تيارات قوية وغير عادية وأمواج غير متوقعة على الشاطئ".

وأضافت "التيارات والأمواج القوية يمكن أن تصيب الناس وتتسبب في غرقهم، ولذا يجب على الأشخاص في البحر أو بالقرب منه في هذه المناطق الخروج من المياه، قبالة الشواطئ والمناطق الشاطئية، والابتعاد عن الموانئ والمراسي والأنهار ومصبات الأنهار".