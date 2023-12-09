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BBC

إعلام عبري: نتنياهو أبلغ بايدن بأنه سيتصرف عسكريًا إن لم يتخذ إجراءات ضد الحوثيين

09:46 م السبت 09 ديسمبر 2023

بنيامين نتنياهو وجو بايدن

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مصراوي
قالت القناة 13 العبرية، مساء اليوم السبت، إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس أن إسرائيل ستتصرف عسكريا إن لم تتخذ إجراءات ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.
سبق وأن أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" يحيى سريع خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، منع السفن المتجهة للكيان الصهيوني إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء.
وحذر سريع جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، مؤكدا حرص جماعة الحوثيين على التجارة العالمية لكافة الدول باستثناء السفن المتعاونة مع إسرائيل أو التي تنقل بضائع إليها.

الحوثيون الاحتلال الإسرائيلي جو بايدن بنيامين نتنياهو حرب غزة

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