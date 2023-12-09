إصابات جراء غارة جوية إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان

بيروت- ( د ب أ )

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت، بوقوع إصابات جراء غارة جوية إسرائيلية عنيفة على بلدة حدودية في جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن "بلدة عيتا الشعب تعرضت لغارة جوية عنيفة، ومعلومات عن وقوع إصابات"، مشيرة إلى أن "بلدة عيتا الشعب، كانت تعرضت ليل السبت لغارتين نفذتهما مقاتلات حربية معادية وتزامن ذلك مع قصف مدفعي معاد تعرضت له ساحة بلدة مارون الراس".

وأضافت أن "قصفا مدفعيا معاديا يطال المنطقة الواقعة ما بين الضهيرة وعلما الشعب، الطيران الاستطلاعي المعادي حلق طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط".

ووفق الوكالة، "أطلق العدو الإسرائيلي صباح اليوم رشقات نارية باتجاه الاودية المجاورة لمواقعه في بركة ريشة والراهب أطراف بلدة عيتا الشعب".

كما أشارت إلى أن "العدو الاسرائيلي صعد من اعتداءاته وقصف بعد منتصف الليل جبل اللبونة بقذائف المدفعية الثقيلة من عيار 240 ملم ، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها العدو منذ بدء حرب غزة هذه القذائف، حيث كانت تسمع أصداؤها في الجنوب".