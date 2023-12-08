حكومة الاحتلال: سيتم استجواب الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم في بيت لاهيا وجباليا

مصراوي

قال إيلون ليفي المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إن "قواتنا اعتقلت فلسطينيين في مناطق كان يتعين عليهم إخلاؤها في بيت لاهيا وجباليا".

وتابع المتحدث باسم حكومة الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أنه سيتم استجواب الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم في بيت لاهيا وجباليا لمعرفة من ينتمي إلى حماس.

وأوضح أن الاحتلال يجري اتصالات مع جنرالات أمريكيين للاستفادة من تجارب العراق، ومساعدتنا في عمليتنا بالمناطق المدنية بغزة.