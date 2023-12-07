سيناتور جمهوري: مجلس الشيوخ سيصوت على مشروع قرار لسحب القوات الأمريكية من سوريا

مصراوي

قال ميتش ماكونيل السيناتور الجمهوري، إن مجلس الشيوخ الأمريكي، سيصوت على مشروع قرار يدعو إلى سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وتابع السيناتور الجمهوري، اليوم الخميس، أن تصويت مجلس الشيوخ على قرار لسحب القوات الأمريكية من سوريا هدية لإيران.

ولفت إلى أن إخراج القوات الأمريكية سيشجع وكلاء إيران على فتح جبهة شمالية في الحرب الإقليمية ضد إسرائيل.

وأوضح أن إخراج القوات الأمريكية من الشرق الأوسط سيدمر مصداقيتنا في المنطقة.