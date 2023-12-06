أطباء بلا حدود: هناك مسلسل استهداف متكرر لكافة الطواقم الطبية في غزة

مصراوي

قالت المتحدثة باسم أطباء بلا حدود إيناس أبو خلف، مساء اليوم الأربعاء، إن الطاقة الاستيعابية لمستشفيات غزة وصلت لأقصاها وتخشى من تكرار ما حدث في مجمع الشفاء الطبي.

وأكدت أبو خلف خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن هناك مسلسل استهداف متكرر لكافة الطواقم الطبية في غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت أبو خلف على أن المنظمة مستمرة في دعم المستشفيات في غزة لكنها غير قادرة على وقف سقوط القنابل.

وأوضحت المتحدثة باسم أطباء بلا حدود ان هدنة الأيام السبعة كانت هشة للغاية والمساعدات التي دخلت غزة كانت أقل من الاحتياجات، مشيرة إلى أن الهدنة كانت رهينة للصفقات السياسية والترتيبات العسكرية.