إعلان

BBC

أطباء بلا حدود: هناك مسلسل استهداف متكرر لكافة الطواقم الطبية في غزة

07:41 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023

استهداف متكرر لكافة الطواقم الطبية في غزة ارشيفي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قالت المتحدثة باسم أطباء بلا حدود إيناس أبو خلف، مساء اليوم الأربعاء، إن الطاقة الاستيعابية لمستشفيات غزة وصلت لأقصاها وتخشى من تكرار ما حدث في مجمع الشفاء الطبي.

وأكدت أبو خلف خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أن هناك مسلسل استهداف متكرر لكافة الطواقم الطبية في غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت أبو خلف على أن المنظمة مستمرة في دعم المستشفيات في غزة لكنها غير قادرة على وقف سقوط القنابل.

وأوضحت المتحدثة باسم أطباء بلا حدود ان هدنة الأيام السبعة كانت هشة للغاية والمساعدات التي دخلت غزة كانت أقل من الاحتياجات، مشيرة إلى أن الهدنة كانت رهينة للصفقات السياسية والترتيبات العسكرية.

استهداف الطواقم الطبية في غزة أطباء بلا حدود مستشفيات غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: واشنطن تدرس تسوية بين إسرائيل ولبنان لإبعاد حزب الله عن الحدود
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

..الصور الأولى لتصادم سفينة الحاويات بكوبري المنسي في قناة السويس