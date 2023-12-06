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BBC

بالفيديو.. المقاومة تستهدف عددًا من الآليات العسكرية لجيش الاحتلال

07:13 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023

استهداف عدد من الآليات العسكرية لجيش الاحتلال الإس

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مصراوي

نشر الإعلام الحربي لفصائل المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر لحظات استهداف عدد من الآليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف مختلفة.

سبق وأن قالت فصائل سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، إنها استهدفت 5 آليات عسكرية بالعبوات وقذائف "التاندوم" والـ "آر بي جي".

وأوضحت سرايا القدس أن مجاهديها خاضوا اشتباكات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي من مسافة صفر وأوقعوا قتلى وجرحى في محاور التقدم بحي الشجاعية شرق غزة.

فيما أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في محور شرق مدينة خان يونس.

المقاومة الفلسطينية كتائب القسام خان يونس حماس سرايا القدس طوفان الأقصى

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