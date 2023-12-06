البيت الأبيض: الإسرائيليون يعملون لإخراج الأبرياء من مناطق القتال التي تضعهم فيها حماس عمدًا

مصراوي

قال منسقُ الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إن المسؤولين الأمريكيين تحدثوا مع نظرائهم الإسرائيليين مرات عدة بشأن مستقبل غزة، مشيرا إلى أن واشنطن لا تعرف كيف سيكون الحكم بعد المعارك.

وأوضح كيربي أن ما تعرفه واشنطن هو أن مستقبل الحكم في غزة يجب أن يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، زاعما أن الإسرائيليين يتخذون خطوات لإخراج الأبرياء من مناطق القتال التي تضعهم فيها حماس عمدا.

وأكد كيربي أن المسؤولين في الولايات المتحدة سيواصلون العمل مع نظرائهم الإسرائيليين لمساعدتهم على توخي أكبر قدر ممكن من الحذر في تنفيذ عملياتهم.