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BBC

المقاومة تستهدف 7 آليات عسكرية للاحتلال وتوقع عددًا من الجنود بين قتيل وجريح

06:38 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023

عناصر من سرايا القدس

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مصراوي

قالت فصائل سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، إنها استهدفت 5 آليات عسكرية بالعبوات وقذائف "التاندوم" والـ "آر بي جي".

وأوضحت سرايا القدس أن مجاهديها خاضوا اشتباكات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي من مسافة صفر وأوقعوا قتلى وجرحى في محاور التقدم بحي الشجاعية شرق غزة.

فيما أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة جماس، استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في محور شرق مدينة خان يونس.

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