أردوغان: تركيا ترفض خطة "المنطقة العازلة" لغزة

أنقرة - (ا ف ب)

نقل مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عنه قوله الأربعاء إن تركيا ترفض خططا لإقامة منطقة عازلة في غزة بعد انتهاء القتال في القطاع لأن ذلك سيكون "عدم احترام" للفلسطينيين.

وقال أردوغان في تصريحات أدلى به للصحفيين بينما كان على متن طائرة الرئاسة التركية أثناء عودته مساء أمس الثلاثاء، من دولة قطر التي أجرى إليها زيارة رسمية: "هذه الأراضي (غزة) ملك للفلسطينيين، والشعب الفلسطيني هو الذي يقرر ما سيحدث ومن سيحكمها".

وبخصوص ادعاءات عزم إسرائيل تأسيس منطقة عازلة في غزة، قال أردوغان: "أعتبر مناقشة هذا الأمر قلة احترام لإخوتي الفلسطينيين، فهي خطة ليست للمناقشة".

وفي معرض انتقاده للدعم الغربي لإسرائيل، قال الرئيس التركي: "لولا دعم جميع الدول الغربية لإسرائيل وخاصة الولايات المتحدة، لما كنا نواجه مثل هذا المشهد في منطقتنا حاليا"، مشيرا إلى أن نتنياهو حاليا في وضع يواجه فيه الإفلاس، وقد يرفع علم الإفلاس في أي لحظة.

وبشأن مؤتمر للسلام بين إسرائيل وفلسطين، قال: "نحن في تركيا على استعداد لتولي دور الضامن واستضافة المؤتمر أيضا شريطة توفر إرادة حقيقية للسلام".