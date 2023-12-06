َضمن الدعم العسكري الأمريكي.. إسرائيل تعلن وصول الطائرة رقم 200

(مصراوي)

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، وصول الطائرة رقم 200 إلى إسرائيل التي هبطت ضمن جسر جوي أُنشأ بين إسرائيل والولايات المتحدة لدعم الاحتلال في حربه على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر.

وأشارت الوزارة، إلى أن الطائرة التي وصلت محملة بالمساعدات العسكرية والعتاد والسلاح والمركبات المصفحة الأمريكية لدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وصرحت الوزارة، أن إسرائيل استلمت 10 آلاف طن من السلاح والعتاد ضمن الجسر الجوي منذ بداية الحرب.

وتدعم واشنطن الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب في قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر، مع مسارعتها لإرسال حاملتي طائرات في الأيام الأولى للحرب، إضافة إلى إرسال غواصة نووية إلى المنطقة لردع أي أطراف أخرى تريد الانضمام إلى معادلة الصراع.