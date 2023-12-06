الرئاسة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لوقف العدوان قبل انفجار الأوضاع

مصراوي

حذرت الرئاسة الفلسطينية، من تصعيد الاحتلال عدوانه الشامل على أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

ودعت الرئاسة الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي إلى التدخل العاجل لوقف عدوان إسرائيل الشامل بحق أبناء شعبنا في كل أماكن وجوده، مطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

من جانبها قالت الخارجية الفلسطينية، إن قرار بريطانيا إرسال طائرات مراقبة عسكرية للتحليق فوق غزة هو تورط لا يغتفر في حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، موضحة أننا ندين سماح شرطة الاحتلال لمسيرة يمينية متطرفة بالدخول إلى المسجد الأقصى غدا مطالبة بتدخل دولي لوقف المسيرة.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، أن إسرائيل تكثف الإبادة الجماعية في قطاع غزة مع قرب انتهاء المدة الزمنية الممنوحة لها من قبل دول عدة لتحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يقوم باعتداءات وجرائم بشكل غير مسبوق لتدمير كل ما تبقى من شمال قطاع غزة واستكمال تدمير جنوبه.

وأوضحت أن الاحتلال يقوم بتحويل قطاع غزة إلى ركام غير صالح للحياة وتجبر مواطنيه بكل الوسائل على تركه.