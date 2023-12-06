الفصائل الفلسطينية: موقفنا موحد بشأن التصدي للمؤامرة التي تهدف لتهجير شعبنا من غزة إلى سيناء

مصراوي

قالت الفصائل الفلسطينية، إن موقفنا موحد بشأن التصدي للمؤامرة التي تهدف لتهجير شعبنا من قطاع غزة إلى سيناء.

وحذرت الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك، من أي تساوق مع المشروع الصهيوني بالتهجير تحت عنواني المساعدة أو المناطق الآمنة، موضحة أن من يريد حماية الشعب الفلسطيني في غزة عليه أن يتدخل لوقف حرب الإبادة ويفتح المعابر.

كان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، قال إن الحملة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي غزة مدمرة بنفس القدر الذي كان شمال القطاع.

وأضاف الأمين العام أمس الثلاثاء، أنه الحملة الاحتلال الإسرائيلي جنوب غزة خلقت ظروفا مروعة وأنهت أي إمكانية للقيام بعمليات إنسانية ذات معنى.

وكان وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت أوضح أنهم تقدموا من شمال غزة إلى الجنوب، مؤكدا أن ضرباتهم على خانيونس كبيرة، مشيرا إلى أن ليس لديه شرعية لوقف الحرب وأن الأمر الشرعي الوحيد هو استمرار الحرب حتى القضاء على حماس.