جالانت: العنف من حق الجيش والشرطة والاستخبارات ولا يحق لأي شخص آخر استخدامه

مصراوي

قال وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، إنه يجب اعتقال كل من يطلق النار خارج إطار القانون ومحاسبته.

وأوضح جالانت أنه يتحتم على جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يحقق الهدوء في الضفة الغربية من أجل التركيز على مناطق أخرى.

وأكد وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن العنف من حق الجيش والشرطة والاستخبارات ولا يحق لأي شخص آخر استخدامه.

وادّعى أن حماس تفقد السيطرة جراء ضرباتهم الجوية والبرية والبحرية والاستخبارية والنتائج كبيرة ومثيرة ودقيقة.

وأشار جالانت إلى أن هناك أثمان عالية لهذه الحرب بسبب سقوط جنود الاحتلال فيها لذلك يجب الانتصار بشكل حاسم ودقيق عبر ضرب حماس، لافتا إلى أنه شاهد في غزة عن كثب دقة العملية ومحاربيه يعملون للقضاء على أي مصدر تهديد.

وزعم رئيس الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنهم تقدموا من شمال غزة إلى الجنوب، مؤكدا أن ضرباتهم على خانيونس كبيرة، مشيرا إلى أن ليس لديه شرعية لوقف الحرب وأن الأمر الشرعي الوحيد هو استمرار الحرب حتى القضاء على حماس.

ونوّه جالانت إلى أن جيش الاحتلال ملتزم بشكل كبير بإعادة جميع الأسرى دون استثناء وسيبذل كل مجهود لتحقيق ذلك، مؤكدا أن "حربنا لا مفر منها وإن لم نحقق الانتصار فلن تكون لنا حياة في هذه المنطقة".