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BBC

جيش الاحتلال: حددنا هوية 138 أسيرًا إسرائيليًا في غزة

08:51 م الثلاثاء 05 ديسمبر 2023

أسري اسرائيليين في غزة أرشيفية

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مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، إن كتائب القسام في خان يونس هي من شارك في اقتحام السابع من أكتوبر، مؤكدا أن لا خيار لديهم غير القتال وجها لوجه للقضاء على حماس.

وأشار هاجاري إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم أكثر من 20 ألف هدف في قطاع غزة منذ بداية الحرب، ولافتا إلى استهداف العديد من المواقع لحزب الله على الحدود مع لبنان وقتل عددا من عناصره.

وأوضح هاجاري ان عدد الأسرى في غزة هو 138 بعد إضافة شخص تأكدوا من وجوده في القطاع، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال يتجهز لحرب طويلة في غزة وخاصة في الجنوب وزاعما ان قواتهم تطوق قلب خان يونس.

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