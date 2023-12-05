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BBC

مصدر استخباراتي إسرائيلي: ثُلث مدينة غزة خارج عن سيطرة قوات الاحتلال

07:15 م الثلاثاء 05 ديسمبر 2023

طوفان الأقصي أرشيفية

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مصراوي

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مصدر استخباراتي إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تصريحات يؤكد فيها أن ثلث مدينة غزة خارج عن سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وزعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي أن جيش الاحتلال يجد الكثير من البنية التحتية لحماس في غزة ويبحث وسائل لمنع كتائبه من استخدام الأنفاق، مشددا على أن المعركة في القطاع طويلة لكنهم سيستخدمون كافة الوسائل لتحقيق أهدافهم هناك، ومؤكدا أن قواته تحاصر منطقة خانيونس وتعزز إنجازاتها في شمالي القطاع.

ولفت هاليفي إلى أن إغراق الأنفاق بالمياه فكرة جيدة وكل قيادة حماس مستهدفة وسيصلون إليها.

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