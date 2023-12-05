جيش الاحتلال: نخوض اليوم أشرس المعارك منذ بداية العملية البرية على غزة

مصراوي

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن قائد القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخوض اليوم، أشرس المعارك منذ بداية العملية البرية على قطاع غزة.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد تم رصد نحو 15 قذيفة أطلقت من لبنان على منطقة كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى.

وأعلن حزب الله اللبناني، أن قواته استهدفت موقع المطلة بمسيرة هجومية وحققوا فيه إصابات مباشرة.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق محاور طرق عدة في منطقة الجليل الأعلى شمال كريات شمونة، إضافة إلى سقوط قذائف في منطقة إدميت في الجليل الغربي.

ووفقا للجبهة الداخلية الإسرائيلية، فإن صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة وعدد من مستوطنات شمالي البلاد.