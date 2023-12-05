إيران: على الحكومة البريطانية إدانة جرائم إسرائيل بدلاً من توجيه الاتهامات

طهران - (د ب أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إنه يتعين على السلطات البريطانية إدانة جرائم إسرائيل بحق أطفال ونساء فلسطين، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، بدلا من توجيه الاتهامات التي لا أساس لها.

ورفض كنعاني اتهامات الحكومة البريطانية التي لا أساس لها من الصحة بشأن علاقة إيران بالهجمات في البحر الأحمر، معتبرا أن هذه الادعاءات لها أهداف سياسية محددة وتشير الى جهود الحكومة البريطانية المبذولة لعكس حقائق المنطقة، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

واستنكر كنعاني تصريحات بعض المسؤولين البريطانيين، والتي تشكل في حد ذاتها عامل تهديد للسلم والاستقرار الإقليميين والدوليين، مؤكدا أن فصائل المقاومة في المنطقة لا تتلقى الأوامر من إيران للرد على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، مضيفا أنها تتصرف وفقا لتقديرها وبناء على مبادئ ومصالح بلادها وشعبها.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية البريطانية، أصدرت، أمس الاثنين، بيانا أدانت فيه الهجوم على السفن التي لها صلة بإسرائيل في البحر الأحمر، وكررت ادعاءات لا أساس لها من الصحة حول علاقة إيران بعمليات فصائل المقاومة في المنطقة، زاعمة أن مسؤولية هذه الهجمات تقع على عاتق إيران.