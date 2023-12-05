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BBC

الرئيس الإيراني يزور موسكو يوم الخميس

01:26 م الثلاثاء 05 ديسمبر 2023

إبراهيم رئيسي

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طهران - (د ب أ)

يتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو، الخميس المقبل، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن الرئيس الإيراني سيتوجه صباح الخميس المقبل على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى إلى موسكو تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسيجري رئيسي في هذه الزيارة التي تستغرق يوما واحدا مشاورات حول القضايا الثنائية، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية، وخاصة قضية فلسطين والتطورات في غزة.

وتعتبر هذه الزيارة هي الثانية للرئيس الإيراني إلى روسيا منذ بداية الحكومة الحالية

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