الأونروا: نزوح أكثر من 80% من سكان غزة

(مصراوي)

أعلنت وكالة الأونروا، اليوم الاثنين، نزوح أكثر من 80% من سكان قطاع غزة منذ بداية أحداث الـ7 من أكتوبر.

وأفادت الوكالة أن عدد النازحين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مختلف أنحاء قطاع غزة بلغ نحو 1.9 مليون شخص من سكان القطاع.

وأشارت الوكالة إلى أنه ما يقارب من 1.2 مليون شخص نزحوا داخليًا، قائلة إنهم يقيمون في 156 منشأة للوكالة في كافة محافظات قطاع غزة.

وتزداد موجات النزوح بعد عودة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عقب هدنة استمرت 7 أيام وتم تمديدها مرتين.