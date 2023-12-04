إعلان

BBC

الأونروا: نزوح أكثر من 80% من سكان غزة

03:06 م الإثنين 04 ديسمبر 2023

وكالة الأونروا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(مصراوي)

أعلنت وكالة الأونروا، اليوم الاثنين، نزوح أكثر من 80% من سكان قطاع غزة منذ بداية أحداث الـ7 من أكتوبر.

وأفادت الوكالة أن عدد النازحين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مختلف أنحاء قطاع غزة بلغ نحو 1.9 مليون شخص من سكان القطاع.

وأشارت الوكالة إلى أنه ما يقارب من 1.2 مليون شخص نزحوا داخليًا، قائلة إنهم يقيمون في 156 منشأة للوكالة في كافة محافظات قطاع غزة.

وتزداد موجات النزوح بعد عودة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عقب هدنة استمرت 7 أيام وتم تمديدها مرتين.

وكالة الأونروا سكان غزة غزة الاحتلال الإسرائيلي الغارات الإسرائيلية طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصليب الأحمر: الوضع في غزة لا يطاق
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور