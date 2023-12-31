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BBC

فصائل عراقية مسلحة تستهدف الجولان السوري المحتل بطائرة مسيرة

09:56 م الأحد 31 ديسمبر 2023

الجولان السوري

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مصراوي
قالت فصائل مسلحة عراقية تعرّف نفسها بأنها "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الأحد، إنها استهدفت الجولان المحتل بطائرة مسيرة.
وجاء في بيان الفصائل العراقية: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق ، هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل، بالأسلحة المناسبة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو ".
فيما أشارت هيئة البث العبرية إلى أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت طائرتين مسيرتين فوق طبريا وجاري البحث عن مسيرة ثالثة.

الجولان المحتل فصائل عراقية الطائرات المسيرة

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