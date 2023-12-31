فصائل عراقية مسلحة تستهدف الجولان السوري المحتل بطائرة مسيرة

مصراوي

قالت فصائل مسلحة عراقية تعرّف نفسها بأنها "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الأحد، إنها استهدفت الجولان المحتل بطائرة مسيرة.

وجاء في بيان الفصائل العراقية: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق ، هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل، بالأسلحة المناسبة، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو ".

فيما أشارت هيئة البث العبرية إلى أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت طائرتين مسيرتين فوق طبريا وجاري البحث عن مسيرة ثالثة.