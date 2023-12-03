يديعوت أحرنوت: العقيد اساف حمامي الذي تم قتله كان هدفا لحركة حماس

مصراوي

قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن التحقيقات أظهرت أن العقيد اساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي الذي تم قتله بالأمس، كان هدفًا لحركة حماس أثناء تسللهم إلى قاعدة فرقة غزة في عملية طوفان الأقصى.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن مقاتلو حركة حماس كان يبحثون عنه شخصيًا، حيث عثر على صورته بحوزة عدد منهم.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مساء أمس السبت، مقتل العقيد إساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في هجوم 7 أكتوبر، زاعما أن جثته لا تزال محتجزة بغزة.

ونشرت وسائل إعلام عبرية صورا لقائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة إساف حمامي الذي أعلن الجيش مقتله.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الخميس، إن إسرائيل أبلغت الوسطاء بأنها غير معنية باستعادة جثث في المرحلة الحالية من الهدنة.

وأشارت إلى أن إسرائيل أبلغت الوسطاء أنها لن تفرج عن أسرى فلسطينيين أحياء مقابل تسلم جثامين موتاها، موضحة أنها تعتقد أن لدى حماس عشرات الجثث لإسرائيليين.