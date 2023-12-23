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BBC

"في قصف لحزب الله".. الاحتلال يؤكد مقتل أحد جنوده أمس شمالي إسرائيل

06:39 م السبت 23 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل أحد جنوده في قصف لحزب الله اللبناني استهدف تجمعا للجنود في منطقة شتولا في الجليل الأعلى أمس شمالي إسرائيل.

وكان حزب الله الللبناني، قال إن عناصره استهدفت موقع جل العلام بصواريخ بركان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة للأهداف.

وجاء في بيان حزب الله اللبناني: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:40 من بعد ظهر يوم ‏السبت 23-12-2023 موقع ‏جل العلام بصواريخ بركان وحققوا فيه إصابات مباشرة". ‏

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