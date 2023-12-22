جوتيريش: مستعدون لزيادة الدعم المالي لغزة ولكن لا يوجد هناك ما يمكن شراؤه

مصراوي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن طريقة تنفيذ الهجمات الإسرائيلية في غزة تضع عراقيل جمة أمام توصيل المساعدات.

وتابع جوتيريش خلال مؤتمر اليوم الجمعة: " انتظرنا 70 يوما للحصول على موافقة إسرائيل على فتح معبر كرم سالم أمام حركة المساعدات، ونتمنى أن يكون قرار توسيع إدخال المساعدات إلى غزة بداية من أجل وقف إطلاق النار بشكل كامل".

وأشار جوتيريش: "لا مكان آمنا في غزة والفرق الإغاثية وموظفونا الأمميون لا يستطيعون التحرك، و فقدنا العدد الأكبر من موظفينا في غزة منذ تم إنشاء الأمم المتحدة، ومستعدون لزيادة الدعم المالي لسكان غزة ولكن لا يوجد هناك ما يمكن شراؤه".

وأضاف جوتيريش: "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع وأي مقترح آخر يحرم فلسطين من مستقبلها ويحرم إسرائيل من أمنها، وأنا مستاء للغاية من تصريحات مسؤولين إسرائيليين يشككون بحل الدولتين، كما أن وقف إطلاق النار لغايات إنسانية هو السبيل الوحيد لوقف المعاناة، والأمور لا تحدث حسبما نأمل وكنت آمل أن يحدث شيئا عندما طالبت بتفعيل المادة 99".