الشاباك يزعم محاولة إيران تجنيد إسرائيليين لتنفيذ أنشطة ضد إسرائيل

(مصراوي)

زعمت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أحبط محاولة إيرانية لتجنيد إسرائيليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ أنشطة ضد إسرائيل.

وكانت إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، إعدام رجل جراء تهم بالتجسس لصالح وكالة الاستخبارات الإسرائيلية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في الـ7 من أكتوبر، قالت إيران صراحة، إنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال استهدفت إسرائيل أي من مصالحها في المنطقة.