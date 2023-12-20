حماس: الاحتلال يقترف جريمة بشعة باقتحام بيوت المدنيين وتنفيذ إعدامات ميدانية

مصراوي

قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس أسامة حمدان خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن أطراف العدوان على غزة فقدوا توازنهم ولم يعودوا يفكرون في مصير أسراهم.

وأشار حمدان إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شريكة في الحرب على غزة وتمنع وقفها، موضحا إلى أنه على الإدارة الأمريكية الإدراك أن جذر المشكلة هو وجود الاحتلال على أرض فلسطين.

وأكد حمدان على أن الاحتلال يقترف جريمة بشعة باقتحام بيوت المدنيين العزل وتنفيذ إعدامات ميدانية، داعيا لتحرك عالمي فوري وعاجل لفضح أفعال الاحتلال ومحاسبته.

ولفت عضو المكتب السياسي لحماس إلى أن الاحتلال يؤكد بتصرفاته أنه عصابة أو مليشيا عبر استفراده بالمدنيين الأبرياء، مؤكدا أنه لا تفاوض في ملف الأسرى إلا بعد الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي.

وأعرب حمدان عن تقديره للموقف الذي اتخذه الحوثيون نثمن بمنع مرور السفن الصهيونية في البحر الأحمر، وكذلك ثمن موقف ماليزيا بوقف التعامل مع السفن وشركات الشحن الإسرائيلية.

وشدد حمدان على أن مستقبل قطاع غزة يحدده الفلسطينيون وحدهم، منوها إلى أن الاحتلال لا يملك حق الدفاع عن النفس وهي كذبة لتبرير جرائمه في غزة.

وأوضح حمدان أن كل واهم بإمكانية القدوم على دبابة أمريكية أو إسرائيلية لن يكتب في التاريخ إلا خائنا.