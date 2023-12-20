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BBC

إيران تعلن تجهيز قوارب بصواريخ ذكية لرصد السفن الأمريكية في المنطقة

02:52 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

علي رضا تنكسيري

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(مصراوي)

أعلن قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، اليوم الأربعاء، أن إيران جهزت قوارب بصواريخ ذكية لرصد تحركات السفن الأمريكية في المنطقة.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قال تنكسيري، إن إيران ستشكل وحدة ظل بحرية "باسيج" تستطيع القيام بعمليات عبر السفن الثقيلة والخفيفة حتى شواطئ تنزانيا.

وأضاف أن قوات الباسيج البحرية تستطيع الدخول في معارك بالقوارب وإطلاق النار، واختتم حديثه دون أن يقدم مزيد تفاصيل أخرى.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد أعلن الاثنين الماضي، أن واشنطن تعمل على تشكيل تحالف دولي لمواجهة ما أسماه بـ "التهديد الحوثي" في البحر الأحمر، قائلًا إن الأمر قضية دولية وليست أمريكية وتستحق رد جماعي.

وتستمر هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ضد السفن المتجهة من وإلى إسرائيل، مع إعلان الحوثيين أنهم لن يسمحوا بمرور أي سفينة إلى الموانئ الإسرائيلية لحين دخول كافة احتياجات قطاع غزة.

علي رضا تنكسيري الحرس الثوري الإيراني السفن الأمريكية قوارب بصواريخ ذكية

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