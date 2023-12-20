وزير إسرائيلي: الوقت ليس ملائمًا للحديث عن هدنة في غزة

(مصراوي)

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، اليوم الأربعاء، إن الوقت ليس ملائمًا للحديث عن هدنة وقف إطلاق نار في قطاع غزة، واصفًا الفترة الحالية بـ "وقت الحسم العسكري" للجيش الإسرائيلي.

وكان السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوج، قد قال في وقت سابق اليوم، إن إسرائيل أصبحت مستعدة لمناقشة مسألة هدنة جديدة في قطاع غزة.

واشترط هرتسوج، وهو شقيق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إمكانية مناقشة إسرائيل لموضوع الهدنة الجديدة في غزة بمسألة إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وأشار مايكل، إلى أن الحديث بشأن وجود اتفاق على مسألة الهدنة الجديدة هو أمر سابق لأوانه، قائلًا إن "مطالب حركة حماس أكبر مما كانت عليه في الهدنة السابقة".

وأفاد هرتسوج، أن حركة حماس كانت تريد وقفًا دائمًا لإطلاق النار، مضيفًا "لكنني آمل أنه تحت ضغط ما نقوم به على الأرض، بالإضافة إلى الضغط من القطريين، سيوافقون على التوصل إلى اتفاق بشأن الهدنة".

هذا وكان الرئيس الإسرائيلي قد صرح في وقت سابق أمس الثلاثاء، أن إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية أخرى ومساعدات إنسانية إضافية من أجل تمكين إطلاق سراح الأسرى.