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BBC

حاول دهس جنود الاحتلال.. استشهاد فلسطيني شمال الخليل

01:45 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد شاب فلسطيني برصاص جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد إطلاق النار على مركبته قرب دوار بيت عينون شمال الخليل.

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مهاجمًا حاول استهداف مجموعة من الجنود الإسرائيليين قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل.

وأضافت الهيئة الإسرائيلية، أن قوات الأمن قتلت منفذ العملية أثناء محاولته دهس عدد من الجنود الإسرائيليين في الخليل، مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كانت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، قد أعلنت إصابة امرأة إسرائيلية في عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة عطيرت شمال رام الله.

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