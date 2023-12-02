هيئة البث العبرية: التقديرات في إسرائيل تستبعد حدوث صفقة تبادل أخرى بالأيام المقبلة



مصراوي

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر سياسية، مساء اليوم السبت، تصريحات تؤكد أن محادثات إطلاق سراح الأسرى مستمرة لكن بوتيرة منخفضة.

وأوضحت المصادر السياسية أن وفد من جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية "الشاباك" كان يشارك في مفاوضات الأسرى عاد إلى إسرائيل من القاهرة.

وأشارت إلى أن إسرائيل تترك المجال للوسطاء لإطلاق سراح ما تبقى من النساء والأطفال، لافتة إلى أن التقديرات بإسرائيل أنه لا فرصة لصفقة تبادل أخرى بالأيام القليلة المقبلة.