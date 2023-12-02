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BBC

هيئة البث العبرية: التقديرات في إسرائيل تستبعد حدوث صفقة تبادل أخرى بالأيام المقبلة

08:54 م السبت 02 ديسمبر 2023

صفقة تبادل الأسرى

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مصراوي
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر سياسية، مساء اليوم السبت، تصريحات تؤكد أن محادثات إطلاق سراح الأسرى مستمرة لكن بوتيرة منخفضة.
وأوضحت المصادر السياسية أن وفد من جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية "الشاباك" كان يشارك في مفاوضات الأسرى عاد إلى إسرائيل من القاهرة.
وأشارت إلى أن إسرائيل تترك المجال للوسطاء لإطلاق سراح ما تبقى من النساء والأطفال، لافتة إلى أن التقديرات بإسرائيل أنه لا فرصة لصفقة تبادل أخرى بالأيام القليلة المقبلة.

صفقات الأسرى حماس الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

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