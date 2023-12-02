لجنة الصليب الأحمر بغزة: استئناف القتال قد يؤدي إلى كارثة في القطاع

بي بي سي

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تخشى من أن يواجه السكان المدنيون في غزة، معاناة متزايدة بعد استئناف القتال، حاثة جميع الأطراف على "بذل كل ما في وسعها لتجنب وقوع إصابات وأضرار في صفوف المدنيين".

وقال المسؤول عن عمليات اللجنة الدولية في غزة باسكال هونت، إن "الظروف الحالية لا تسمح باستجابة إنسانية ذات معنى، وأخشى أن يؤدي ذلك إلى كارثة بالنسبة للسكان المدنيين"، مشيراً إلى أن "قواعد القانون الإنساني الدولي واضحة ويجب أن تطبقها جميع أطراف النزاع المسلح في غزة".

وأوضح هونت أنه يجب بذل كل ما هو ممكن لتجنب أو تقليل الأضرار التي لحقت بمنازل المدنيين والبنية التحتية مثل المرافق الطبية ومحطات المياه والكهرباء، مشدداً على ضرورة "إطلاق سراح الأسرى" أيضاً.