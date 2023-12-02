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BBC

"أصابته بشكل مباشر".. حماس تعلن قنص أحد جنود الاحتلال شمال مدينة غزة

07:31 م السبت 02 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم السبت، استهداف أحد قنّاصيها جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة غزة وإصابته بشكل مباشر.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن إصابة جندي إسرائيلي بجروح بالغة الخطورة في معارك بشمال قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس، مساء اليوم، إنها استهدفت ناقلتي جند صهيونيتين شمال مدينة غزة بقذائف "الياسين 105".

كذلك أكدت استهداف جرافة صهيونية من نوع دي 9 بقذيفة "الياسين 105" في منطقة جحر الديك وحققنا فيها إصابة مباشرة.

وأشارت القسام إلى أن عناصرها استهدفت حشودا للعدو في موقع كيسوفيم بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم، بينما تم استهداف غرفة قيادة واستطلاع للعدو داخل مبنى شرق بيت حانون بأربع قذائف مضادة للأفراد.

كما قالت إنها أوقعت أفراد قوة صهيونية داخل مبنى بمنطقة التوام شمال غزة بين قتيل وجريح إثر استهدافهم بعبوات مضادة للأفراد والقذائف.

جيش الاحتلال الإسرائيلي كتائب القسام حماس قطاع غزة طوفان الأقصى

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