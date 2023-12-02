ماكرون: فرنسا قلقة جدا إزاء الوضع في غزة

مصراوي

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إن فرنسا قلقة جدا إزاء الوضع في غزة.

وتابع ماكرون في حديث له اليوم السبت:" سأتوجه إلى قطر في محاولة للعمل على هدنة جديدة، قد تفضي إلى وقف إطلاق النار في غزة".

وأكد ماكرون: "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس لا يعطيها الحق في مهاجمة المدنيين، إسرائيل لن تحصل على الأمن بشكل دائم على حساب الفلسطينيين".

وأوضح ماكرون: "إذا كان هدف إسرائيل تدمير حماس كليا فقد يستغرق الأمر عشر سنوات".

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أكدت خلال لقائها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش قمة المناخ في دبي كوب 28، أن واشنطن لن تسمح تحت أي ظرف بحصار قطاع غزة أو بإعادة رسم حدوده.

وتابع البيت الأبيض في بيان صدر عنه اليوم السبت، أن كامالا هاريس أكدت أيضًا خلال لقائها الرئيس السيسي، أن واشنطن لن تسمح تحت أي ظرف بترحيل الفلسطينيين من غزة أو الضفة.

واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيدة كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، وذلك على هامش أعمال "الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن السيدة "هاريس" نقلت تحيات وتقدير الرئيس جو بايدن للسيد الرئيس، وهو ما بادله السيد الرئيس بتقديم خالص تحياته للرئيس بايدن.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مع الإعراب في هذا الإطار عن التطلع المتبادل لتعظيم التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين خلال الفترة المقبلة بشأن أطر التعاون الثنائي في كافة المجالات، فضلاً عن مختلف الملفات السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.