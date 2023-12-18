حماس: خسائر الاحتلال سترتفع كلما ازداد عدوانه على قطاع غزة

مصراوي

قال أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يصعد ضد المدنيين والنازحين والمرضى والجرحى والمستشفيات بدعم وغطاء وسلاح أمريكي.

وتابع حمدان خلال مؤتمر صحفي في بيروت اليوم الإثنين، أن الاحتلال ارتكب مجزرة بحق عائلتي البرش وعلوان كما استهدف مستشفى الشفاء ما أوقع أكثر من 130 شهيدا.

ولفت إلى أن الاحتلال استهدف مستشفيات القطاع واعتقل الكوادر الطبية على رأسهم مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية.

وأضاف القيادي في حماس، "نقول لمن يسعى لتهجير شعبنا وإبعاده عن أرضه خسئتم وسيخيب مسعاكم، فإن وهم التهجير مستمد من مجتمع لقيط بنته دولة الاحتلال".

وأوضح أن خسائر الاحتلال سترتفع كلما ازداد عدوانه على غزة، والمقاومة لا تزال تكبد المحتل الخسائر وتستهدفه من المسافة صفر، ومكاسب المقاومة هي التي أفشلت مخططات المحتل لتهجير شعبنا وستفشل أهداف عدوانه.

وأشار إلى أن الوقت دائما في صالح المقاومة فنحن على أرضنا ونحن من ينتصر في نهاية المطاف، هناك من يتحدث عن محاسبة المقاومة وكأنها قد هزمت ونقو إن لكل حادث حديث بعد استكمال النصر.

وأكد أن انتهاكات الاحتلال لم تتوقف في مدن وبلدات الضفة والقدس المحتلة، فقد اعتقل 4575 أسيرا في الضفة فيما ارتقى 300 شهيد منذ الـ7 من أكتوبر.

وشدد أنه على الأمم المتحدة وأمينها العام والدول الفاعلة الضغط على الإدارة الأمريكية ومنعها من تعطيل قرارات مجلس الأمن، والاستمرار في التنديد بجرائم العدوان.

ولفت إلى أنه لا تفاوض على الأسرى حتى يتوقف العدوان بشكل كامل، ونحن منفتحون على كل الوساطات التي تساهم في وقف العدوان على شعبنا.