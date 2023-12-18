مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

نيويورك - (بي بي سي)

يصوت أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مساء اليوم الاثنين على مشروع قرار يدعو إلى "وقف فوري ودائم للأعمال القتالية في غزة".

ويأتي التصويت بعد أيام من استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار يدعو إلى "وقف إنساني" لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية التي تتعرض لقصف عنيف وعملية برية إسرائيلية ردا على هجمات حماس في السابع من أكتوبر.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد صوتت لصالح قرار غير ملزم لوقف إطلاق النار بأغلبية 153 صوتا.

وتقدمت دول عربية بمشروع القرار الجديد الذي سيتم التصويت عليه مدفوعة بتصويت أعضاء الجميعة العامة الكاسح لصالح وقف إطلاق النار في غزة.

ويدعو مشروع القرار، الذي صاغته دولة الإمارات العربية المتحدة واطلعت عليه وكالة فرانس برس، إلى وقف فوري ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول مواد الإغاثة بأمان ودون تعطيل إلى قطاع غزة.

كما يؤكد مشروع القرار التأييد لحل الدولتين في المنطقة ويشدد أيضا على ضرورة توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية.