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BBC

الاحتلال يعلن مقتل أحد جنوده اليوم في معارك شمال غزة

06:34 م الأحد 17 ديسمبر 2023

أرشيفية

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مصراوي
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد جنوده في معارك شمال قطاع غزة اليوم.
وكانت القناة 12 العبرية أعلنت، اليوم الأحد، إصابة جندي احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي في حادث طعن قرب حاجز رنتيس العسكري غرب رام الله وفرار المنفذ.
فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال ألقت القبض على منفذ عملية الطعن في قرية رنتيس غرب رام الله بالضفة الغربية.
وأشارت قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية رنتيس غرب رام الله بحثا عن منفذ عملية طعن أصيب بها جندي احتياط.

الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة طوفان الأقصى مقتل جندي إسرائيلي

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