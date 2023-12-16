القسام تستهدف قوة لجيش الاحتلال بقذائف "التاندوم" شمالي غزة

مصراوي

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، أن عناصرها تمكنوا من استهداف قوة صهيونية أثناء تفتيشها لأحد المنازل غرب بيت لاهيا شمال غزة بقذيفتي "تاندوم" وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

وأوضحت القسام أنه خلال تقدم قوة النجدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفها مجاهدو القسام بعبوة تلفزيونية مضادة للأفراد وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وكانت كتائب القسام قالت، اليوم السبت، إن عناصرها استهدفت جرافة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" جنوب منطقة التوام شمال مدينة غزة.

وكذلك أعلنت القسام استهداف دبابة وجرافة صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، بالإضافة إلى قنص 3 جنود صهاينة بالحي.

وأكدت القسام استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح في حي الشيخ رضوان.

وأشارت القسام إلى أن مقاتليها استهدفوا دبابتين وجرافتين للاحتلال قذائف "الياسين 105" في حي الزيتون بمدينة غزة، إلى جانب إلى قنص 2 من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالحي.