إعلان

BBC

البيت الأبيض: مقتل 3 أسرى إسرائيليين في غزة بنيران صديقة يُفطر القلب

11:33 م الجمعة 15 ديسمبر 2023

جيك سوليفان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


مصراوي

أعلن البيت الأبيض، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بحث مع الرئيس الفلسطيني، الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار في الضفة الغربية.

وتابع البيت الأبيض في بيان له اليوم الجمعة: "سوليفان ناقش مع الرئيس الفلسطيني إجراءات مواجهة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ونعمل مع الشركاء الإقليميين وإسرائيل على ما بعد الصراع في غزة ولا ينبغي أن تكون حماس بالسلطة".

وأضاف البيت الأبيض: "هناك نقاش واسع بشأن شكل السلطة الفلسطينية التي ستحكم في غزة، و نتفق مع إسرائيل بأن الصراع سيستمر أشهرا، لكن ينبغي أن تكون عملياتها أكثر دقة وهذا يعود لها".

وأشار البيت الأبيض: "مقتل ثلاثة أسرى في غزة بنيران إسرائيلية مأساة، وليس لدينا معلومات عن هذه العملية العسكرية، و تم إطلاع الرئيس بايدن على حادث مقتل الأسرى الثلاثة في غزة ولم يتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي".

وأكد البيت الأبيض: "نشعر بحزن عميق ونقدم التعازي لأسرة مصور الجزيرة سامر أبو دقة وجميع زملائه، ومن غير المقبول استهداف الصحفيين ونستمر في الحديث مع شركائنا الإسرائيليين على ضرورة حماية المدنيين"

وتابع البيت الأبيض: "نتفق مع إسرائيل بأن الصراع سيستمر أشهرا، لكن ينبغي أن تكون عملياتها أكثر دقة وهذا يعود لها، كما أن مقتل رهائن بالخطأ في غزة وبنيران صديقة يفطر القلب وهذه نتيجة لا نود رؤيتها، إضافة إلى أن النقل البحري التجاري في البحر الأحمر أكثر خطورة اليوم بسبب هجمات الحوثيين".

جيك سوليفان مقتل أسرى إسرائيليين البيت الأبيض

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسيرة إسرائيلية مفرج عنها: أجرينا أحاديث دافئة مع عناصر حماس وتعاملنا باحترام في غزة

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

أسامة ربيع: حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر بما يحدث في البحر الأحمر
أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بدرجات الحرارة
مشاهد مأساوية لأهالي غزة على تيشرت هذه الفنانة في مهرجان الجونة السينمائي
الرئيس السيسي الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل نواف الصباح
التقديم بدأ اليوم.. شروط الحصول على وحدة في الإسكان المتميز
عاجل| التأمينات تعلن زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بدءا من يناير 2024