البيت الأبيض: مقتل 3 أسرى إسرائيليين في غزة بنيران صديقة يُفطر القلب



مصراوي

أعلن البيت الأبيض، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بحث مع الرئيس الفلسطيني، الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار في الضفة الغربية.

وتابع البيت الأبيض في بيان له اليوم الجمعة: "سوليفان ناقش مع الرئيس الفلسطيني إجراءات مواجهة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ونعمل مع الشركاء الإقليميين وإسرائيل على ما بعد الصراع في غزة ولا ينبغي أن تكون حماس بالسلطة".

وأضاف البيت الأبيض: "هناك نقاش واسع بشأن شكل السلطة الفلسطينية التي ستحكم في غزة، و نتفق مع إسرائيل بأن الصراع سيستمر أشهرا، لكن ينبغي أن تكون عملياتها أكثر دقة وهذا يعود لها".



وأشار البيت الأبيض: "مقتل ثلاثة أسرى في غزة بنيران إسرائيلية مأساة، وليس لدينا معلومات عن هذه العملية العسكرية، و تم إطلاع الرئيس بايدن على حادث مقتل الأسرى الثلاثة في غزة ولم يتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي".

وأكد البيت الأبيض: "نشعر بحزن عميق ونقدم التعازي لأسرة مصور الجزيرة سامر أبو دقة وجميع زملائه، ومن غير المقبول استهداف الصحفيين ونستمر في الحديث مع شركائنا الإسرائيليين على ضرورة حماية المدنيين"

وتابع البيت الأبيض: "نتفق مع إسرائيل بأن الصراع سيستمر أشهرا، لكن ينبغي أن تكون عملياتها أكثر دقة وهذا يعود لها، كما أن مقتل رهائن بالخطأ في غزة وبنيران صديقة يفطر القلب وهذه نتيجة لا نود رؤيتها، إضافة إلى أن النقل البحري التجاري في البحر الأحمر أكثر خطورة اليوم بسبب هجمات الحوثيين".