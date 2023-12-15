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BBC

الخارجية القطرية: وقف إطلاق النار في غزة لا يزال مسألة خلافية داخل المجتمع الدولي

06:39 م الجمعة 15 ديسمبر 2023

العدوان على غزة

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مصراوي

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، إن الجميع يتحدث عن عنف المستوطنين بينما هو يسمى إرهابا.

وتابع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في مقابلة مع مجلة لوبوان الفرنسية: "لن يكون هناك سلام وأمن ما دامت الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أن عدد الضحايا وحجم الدمار في غزة يبدو وكأنه انتقام على نطاق واسع أكثر من كونه ردا أو ردعا للاعتداء".

وأشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: عدد الضحايا وحجم الدمار في غزة يبدو وكأنه انتقام على نطاق واسع أكثر من كونه ردا أو ردعا للاعتداء، و نرى أن الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة لا تزال مسألة خلافية داخل المجتمع الدولي".

وأوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: "الوساطة ليست أمرا سهلا على الإطلاق ونأمل الحفاظ على حياة الأبرياء وإنهاء الصراع وتجنب كارثة إنسانية".

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