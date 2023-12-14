الحوثيون: استهدفنا سفينة كانت متجهة إلى إسرائيل وأصبناها بشكل مباشر

مصراوي

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إنهم استهدفوا سفينة حاويات "ميرسيك جبرلاتر" والتي كانت متجهة للكيان الإسرائيلي بمسيرة وتم إصابتها بشكل مباشر.

وتابع المتحدث العسكري باسم الحوثيين الخميس: "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية، إضافة إلى أننا نجحنا في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال الـ48 ساعة الماضية".

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين: "مستمرون في منع كافة السفن المتجهة للموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر".