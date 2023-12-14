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BBC

القناة الـ12 الإسرائيلية: قادة المستوطنون يستعدون لاستيطان قطاع غزة

02:05 م الخميس 14 ديسمبر 2023

بنيامين نتنياهو

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(مصراوي)

أفادت القناة الـ "12" الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن قادة المستوطنين يجهزون لعقد اجتماع تمهيدي الأسبوع المقبل لبدء الاستعدادات لفرض الاستيطان على قطاع غزة.

ورسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو في الأيام السابق تصورًا لمستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، قائلًا إن القطاع سيخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه واشنطن بأن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي جيك سوليفان سيتشاور مع نتنياهو لثنيه عن أفكاره المستقبلية تجاه غزة.

وقال نتنياهو، إن إسرائيل ستنشئ في قطاع غزة إدارة مدنية بعد الحرب، مضيفًا أنه سيتم إعادة تأهيل القطاع بقيادة السلطة الفلسطينية التي صرح في ذات اليوم أنها قد تواجه حرب محتملة مع إسرائيل، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

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