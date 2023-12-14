بوتين: روسيا مستعدة لفتح مستشفى في قطاع غزة لكن إسرائيل لم تدعم ذلك

مصراوي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه من الضروري وضع أسس رئيسية للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وأضاف بوتين، أن روسيا مستعدة لفتح مستشفى في قطاع غزة لكن إسرائيل لم تدعم ذلك بعد، موضحا أننا نراقب كل ما يحدث في غزة ودور تركيا في إعادة الاستقرار في المنطقة مهم.

وتابع الرئيس الروسي، أن اعتبار الأمين العام للأمم المتحدة قطاع غزة أكبر مقبرة للأطفال في العالم هو تقييم موضوعي، موضحا أنه من المهم الحفاظ على آليات الأمم المتحدة ويجب عليها أن تشارك في حلول لإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على سكان قطاع غزة وأنه تواصلت في هذا الشأن مع السعودية والإمارات ومصر.

كانت منظمات حقوقية في قطاع غزة، قالت إن إسرائيل تمارس أبشع أنواع الجرائم بدعم من دول تدعي أنها حامية للقانون الدولي.

وأضافت المنظمات الحقوقية، أن رئيس وزراء جيش الاحتلال بنيامين نتنياهو يصر على إبادة الشعب الفلسطيني في غزة وتحقيق مشروعه الاستيطاني، موضحة أن ما جرى في غزة غير مسبوق في التاريخ الإنساني وهو جريمة حرب.

وتابعت المنظمات، أن إسرائيل تستهدف كل البنى التحتية في غزة في حرب شاملة على أهالي القطاع، مشيرة إلى أنه لا نعلم مصير المعتقلين منذ 7 أكتوبر وهناك أنباء عن تصنيف المدنيين المعتقلين مقاتلين غير شرعيين.