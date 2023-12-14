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BBC

القيادة المركزية الأمريكية: إفشال محاولة للحوثيين للسيطرة على ناقلة بالبحر الأحمر وإسقاط مسيرة

11:59 ص الخميس 14 ديسمبر 2023

هجمات الحوثيين

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واشنطن - (بي بي سي)

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها أسقطت طائرة مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله اليمنية، مشيرة إلى أنها كانت تستهدف ناقلة في البحر الاحمر.

وجاء أيضا في بيان القيادة المركزية الأمريكية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، أن "الحوثيين فشلوا في السيطرة على ناقلة في البحر الأحمر".

وذكر الجيش الأمريكي أنه صد هجومين على الناقلة التي ترفع علم جزر مارشال في جنوب البحر الأحمر، فقد تعرضت الناقلة لمحاولة للسيطرة عليها بقوات في زوارق سريعة، وحاولت الصعود على متن السفينة.

وقالت القيادة الأمريكية إنها أحبطت محاولة السيطرة على الناقلة، بعد تدخل البارجة التابعة للبحرية الأمريكية (يو إس إس ماسون)، ولم يصب أي من أفرادها خلال العملية بحسب القيادة الأمريكية.

وتعرضت الناقلة بعد ذلك إلى إطلاق صواروخين من مناطق سيطرة أنصار الله في اليمن، لكنها لم تصب الناقلة، بحسب البيان.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية قد أعلنت في منتصف الشهر الماضي اتخاذ إجراءات ضد المصالح الإسرائيلية حتى يتوقف العدوان على غزة.

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BBC
الحوثيين القيادة المركزية الأمريكية البحر الأحمر إسقاط مسيرة

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