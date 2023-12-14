نتنياهو: حربنا على غزة ستكون صعبة

(مصراوي)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن حرب جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ستكون صعبة، مؤكدًا أن إسرائيل مستمرة في حربها على غزة حتى تحقق أهدافها، وذلك حسبما ذكر في اجتماع المجلس الأمني الإسرائيلي.

وأضاف نتنياهو، أنه انتصار جيش الاحتلال الإسرائيلي على حركة المقاومة الفلسطينية حماس، سيوفر ميزات كثيرة لإسرائيل من قوة الردع والإقناع وسط ترقب عالمي للوضع في المنطقة لمعرفة المنتصر الأخير، زاعمًا أنه بدأ يرصد بوادر انكسار في صفوف المقاومة الفلسطينية، مضيفًا

وفي وقت سابق مساء أمس الأربعاء، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أن إسرائيل مستمرة في حربها ضد حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بوجود دعم دولي أو بدونه، وذلك وسط تخوفات من تلاشي الدعم العالمي من حول إسرائيل وسط زيادة أعداد الشهداء في قطاع غزة من المدنيين.

وقال كوهين، إن وقف إطلاق النار في الوقت الحالي يمثل هدية لحركة حماس من أجل السماح لها بتهديد إسرائيل مرة أخرى.