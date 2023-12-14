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BBC

"كتائب القسام" تعلن قتل 10 ضباط وجنود إسرائيليين واستهداف 9 آليات في غزة

10:56 ص الخميس 14 ديسمبر 2023

كتائب القسام

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غزة - ( د ب أ )

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، مقتل 10 ضابط وجنود إسرائيليين واستهداف تسع آليات في محاور القتال بقطاع غزة .

وقالت القسام ، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (وفا) عبر منصة "إكس" اليوم: "بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية. أبلغ مجاهدونا باستهداف قوة صهيونية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو".

وأضافت أن "مجاهديها تمكنوا من استهداف خمس دبابات ميركافا وأربع ناقلات جند صهيونية في منطقة الشيخ الرضوان وحي الزيتون في غزة بقذائف الياسين 105".

بدورها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "خوض مقاتليها فجر اليوم اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم الزيتون والشجاعية شرق غزة والشيخ رضوان غرب غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة".

كتائب القسام غزة حركة حماس إسرائيل فلسطين طوفان الأقصى

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